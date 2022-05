Alpine-CEO Laurent Rossi heeft zijn onvrede geuit over de manier waarop Fernando Alonso in Miami een tijdstraf kreeg. Volgens Rossi had Alonso zijn negende plek behouden als Alpine bewijs had kunnen overhandigen aan de wedstrijdleiding en hoopt dan ook op een ‘eerlijkere’ Spaanse Grand Prix.

Fernando Alonso kwam ondanks een tijdstraf van vijf seconden, voor het incident met Pierre Gasly in bocht 1, als negende over de streep. Hij was na afloop van de race tevreden met het resultaat en de twee punten, maar het duurde niet lang voordat de stewards hem na de race nog een tijdstraf gaven. Hij sneed de chicane, bocht 14-15, af en hield daar volgens de stewards een blijvend voordeel aan over. Daar is Alpine-CEO Laurent Rossi het niet mee eens.

“Een teleurstellende straf na de race voor Fernando voor het verlaten van de baan en het verkrijgen van een voordeel betekent dat onze zes punten bij de geblokte vlag in vier punten zijn veranderd en het heeft ons een verdiende dubbele puntenfinish gekost”, staat in de verklaring van Rossi, die Alonso nu buiten de punten zag belanden.

“Dit is zeker moeilijk te accepteren, aangezien Fernando de tijd tijdens de ronde teruggaf en we niet in staat waren om het bewijs te overleggen om de specifieke situatie te verduidelijken voordat de straf werd uitgedeeld”, uit Rossi zijn onvrede over het handelen van de wedstrijdleiding.

Rossi is ervan overtuigd dat als Alpine de kans had gekregen om uitleg te geven, Alonso zijn negende plek en die twee punten had behouden. “Volgend weekend gaan we weer naar Spanje, waar we vastbesloten zijn om er een veel gelikter en eerlijker raceweekend van te maken en het echte potentieel van ons pakket te demonstreren”, aldus de Alpine-CEO.