Alpine heeft als zesde team bekend gemaakt wanneer het de nieuwe bolide voor 2022 zal onthullen. Op 21 februari toont de Franse renstal de nieuwe A522 aan het grote publiek. Dat is twee dagen voor de wintertest in Barcelona van start gaat.

Het in Enstone en Viry-Châtillon gevestigde team heeft dit via de sociale media-kanalen woensdagmiddag bekend gemaakt. Net als in 2021 komen Fernando Alonso en Esteban Ocon uit voor Alpine. “We komen dichterbij het nieuwe tijdperk van Alpine innovatie”, luidt de aankondiging van de renstal op Twitter.

Met de bekendmaking van de launch-datum van Alpine is het nog wachten op vier teams. Namelijk Red Bull Racing, Alfa Romeo, Haas en Williams. De overige teams hebben de datum van hun onthulling al bekend gemaakt en kun je terugvinden in onderstaand overzicht.

Team Chassis Datum Aston Martin AMR22 10 februari McLaren MCL36 11 februari AlphaTauri AT03 14 februari Ferrari N.n.b. 17 februari Mercedes W13 18 februari Alpine A522 21 februari Red Bull Racing RB18 TBA Williams FW44 TBA Alfa Romeo C40 TBA Haas VF-22 TBA