Alpine heeft haar opleidingsteam, Alpine Academy, versterkt met twee nieuwe talenten. Jack Doohan en Olli Caldwell voegen zich toe aan het opleidingsteam terwijl Caio Collet en Victor Martins doorgaan.

Doohan en Caldwell mogen meteen flink aan de bak, aangezien zij de Alpine Academy dit jaar in de Formule 2 zullen vertegenwoordigen. Doohan, de Formule 3-runner-up van vorig seizoen, zal voor Virtuosi Racing rijden terwijl Caldwell, de nummer acht van vorig jaar in de F3, aan de slag gaat bij Campos Racing. De twee hebben al ervaring opgedaan in de Formule 2, aangezien ze vorig jaar deelnamen aan de laatste twee ronden van het kampioenschap.

Lees ook: Alpine krijgt roze tint dankzij nieuwe titelsponsor BWT

Ondertussen gaan Caio Collet en Victor Martins door bij de Alpine Academy. Collet zal opnieuw voor het Nederlandse MP Motorsport uitkomen in de Formule 3. Ook Martins blijft nog een jaar in de Formule 3, maar maakt de overstap van MP Motorsport naar ART Grand Prix.

Lees ook: Piastri ziet reserverol als vertrouwen vanuit Alpine: ‘Ze willen me graag hebben’

De Alpine Academy kende een succesvol 2021. Oscar Piastri werd kampioen in de Formule 2 en Guanyu Zhou maakt dit jaar de opstap naar de Formule 1, waar hij voor Alfa Romeo gaat rijden. Bovendien zal Christian Lundgaard in de Verenigde Staten aan de slag gaan als IndyCar-coureur. Piastri moet voorlopig echter nog langs de zijlijn toekijken. De Australiër mag als kampioen niet terugkeren in de Formule 2 en liep een zitje in de Formule 1 mis, al is hij dit jaar wel de reservecoureur van Alpine.

Wil jij in 2022 naar een Grand Prix? Bestel dan nu tickets via onze shop!