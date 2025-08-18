Het is alweer bijna zover. Zondag 31 augustus staat de Dutch GP in Zandvoort op het programma. Speciaal hiervoor doken we in de archieven. Oftewel, andere tijden in Zandvoort.

De Nederlandse Grand Prix Formule 1 kent een lange traditie die in 1985 in de pauzestand kwam te staan en daar in 2021 tot genoegen van veel fans van het (inmiddels opgepimpte) duinencircuit weer uitkwam. In de 75-jarige geschiedenis van de Formule 1 neemt Zandvoort een prominente plek in. Kampioenen als Graham Hill, Niki Lauda, Jim Clark, Jackie Stewart, Alain Prost, James Hunt en ook Max Verstappen vinkten de klassieker af. Jim Clark zelfs vier keer. Onder meer in 1965, het jaar waarin deze startfoto is gemaakt.

De Schot ligt bij de start nog achter Graham Hill in de BRM (links) en Richie Ginther in de Honda (rechts) maar koerst in de Lotus-Climax uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig af op zijn derde zege op rij in de duinen. Jim Clark finisht met acht seconden voorsprong op nummer twee, Jackie Stewart, en dertien op nummer drie Dan Gurney. Zestig jaar geleden inmiddels. Andere tijden en in zwart-wit, maar oh zo mooi.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

