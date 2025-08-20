Het is alweer bijna zover. Zondag 31 augustus staat de Dutch GP in Zandvoort op het programma. Speciaal hiervoor doken we in de archieven. Oftewel, andere tijden in Zandvoort.

Alberto Ascari leidt – voor volle tribunes – het veld in 1953. De Italiaan zal de race namens Ferrari ook op zijn naam schrijven, voor teamgenoot Giuseppe Farina. Plaats drie ging – ex aequo – naar Felice Bonetto samen met José Froilán González (Maserati). Ascari was ook vanaf pole aan de race begonnen. Het was zijn negende pole, destijds een record.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.