McLaren-teambaas Andrea Stella is blij dat het Grand Prix-weekend in Barcelona redelijk vlekkeloos voor zijn renstal is verlopen. Na de eerdere uitvalbeurten van zowel Lando Norris als Oscar Piastri in de openingsfase van het 2026-seizoen is er volgens de Italiaan zeker vooruitgang geboekt tijdens de GP Catalonië, al valt er op het gebied van prestaties nog veel te winnen, aldus de teambaas: “De missie is daarom duidelijk”.

Na een zeer succesvol seizoen voor McLaren in 2025 kampt de renstal een jaar later geregeld met betrouwbaarheidsproblemen. Vijf keer haalde een McLaren-bolide dit seizoen niet de finish tijdens de Grands Prix tot nu toe. De GP China was zelfs helemaal een rampweekend voor de huidige contructeurskampioenen, toen beide McLaren-coureurs zelfs de race niet konden starten.

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In Barcelona beleefde McLaren een beter weekend dankzij de podiumplaats van Lando Norris en de kostbare punten die Oscar Piastri met zijn vijfde plaats ook kon binnen harken. “Eindelijk een relatief rustig en probleemloos weekend wat de betrouwbaarheid betreft,” verzuchte teambaas Andrea Stella dan ook tegenover de aanwezige media. “We mogen natuurlijk niet vergeten dat we tijdens sommige voorgaande weekenden niet alleen op zondag problemen hadden, maar dat die ook de trainingen beïnvloedden. Dus vanuit dat oogpunt is er vooruitgang geboekt.”

‘De missie is duidelijk’

Stella hoopt dat de betrouwbaarheidsproblemen over het hele seizoen genomen eerder de uitzondering dan de regel zullen blijken. “Het is goed dat we hier in Spanje geen problemen hebben gehad”, vervolgde de Italiaan, die ook gelijk het doel onthulde voor zijn renstal tijdens de aankomende Grands Prix. “De missie is duidelijk. We willen bij McLaren eigenlijk alleen aan de prestaties willen denken, een gebied waarop voor het team nog veel te winnen valt.”

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