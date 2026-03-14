Met zijn pole position in China is Kimi Antonelli de jongste polesitter ooit in de Formule 1. De Italiaan was logischerwijs in zijn nopjes met zijn prestatie. “Dit is was geweldig.”

Dat hij de opvolger is van Sebastian Vettel als jongste coureur ooit vanaf P1 in een Formule 1 Grand Prix? Nee, dat besef was er vlak na de kwalificatie nog niet bij Antonelli, geboren op 19 augustus 2006. “Het is mooi, maar het was vooral een mooie kwalificatie. Een goede sessie, zonder problemen.”

Die had teamgenoot George Russell wel en dat hielp de Italiaan. “Ik ben natuurlijk zelf heel erg blij, maar George had jammer genoeg wat issues in Q3. Het was cool geweest om te zien hoe het gevecht tussen ons had kunnen gaan. Maar mijn eigen sessie verliep zonder veel problemen, dus ik kijk nu al uit naar de race van zondag.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.