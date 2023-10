Aston Martin-teambaas Mike Krack vindt de kritiek op het gedrag van Lance Stroll onterecht. De Luxemburger vindt dat de fans wat meer respect moeten tonen aan de coureurs. Het FIA-onderzoek is volgens hem dan ook misplaatst.

Rondom de Grand Prix van Qatar liepen de gemoederen bij Lance Stroll hoog op. Na uit te vallen in Q1 gooide hij boos zijn stuur uit de auto en weigerde hij op de weegschaal te gaan staan, iets wat door de FIA verplicht is. Toen zijn trainer hem terug probeerde te manen, gaf Stroll hem een duw. Even later toonde Stroll zich ook gefrustreerd voor de camera van F1TV, toen hij een interview van maar zeven woorden gaf.

In reactie op het gedrag van de Canadees besloot de FIA een gesprek met hem aan te gaan. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een lichte straf, vergelijkbaar met toen Max Verstappen in 2018 twee dagen maatschappelijke dienstverlening voor de FIA moest doen als straf voor het duwen van Esteban Ocon. Maar zelfs dat zou volgens teambaas Mike Krack onterecht zijn.

“Als een voetballer gewisseld wordt, dan geeft hij de coach ook geen high five ofzo”, vergelijkt de teambaas tegen Auto, Motor und Sport. “Hij gooit zijn waterfles en zijn shirtje dan aan de kant. We willen graag emotie zien bij sporters, maar wanneer ze dat dan ook daadwerkelijk doen hebben we allemaal ons oordeel al klaar staan. Het gaat wat mij betreft te ver als tien mensen op een bank in een kamer met arico gaan bekritiseren dat je zoiets niet zou mogen doen.”

“We moeten de coureurs meer respecteren”, vervolgt Krack. “Natuurlijk moet je het gesprek met de coureur aangaan, maar je moet het ook in het grotere perspectief zien. Dit soort dingen gebeuren nou eenmaal op zo’n verhit moment. Als je er dan een nachtje over slaapt, kan je er nog een keer naar kijken en het bespreken. Dan ziet het er allemaal al heel anders uit.”

Hitte bij Alonso

Stroll was overigens niet de enige Aston Martin-coureur die problemen ondervond in Qatar. Fernando Alonso hield het hoofd misschien koel, maar zijn stoel werd veel te warm. Tijdens de race klaagde de Spanjaard dat hij praktisch aan het verbranden was. Dat kwam deels door de hitte van het circuit – iets waar veel coureurs last van hadden – maar het ontwerp van de Aston Martin-auto hielp ook niet mee.

“Daar werken we hard aan”, vertelt Krack over het probleem. “We hadden het probleem ook al in Singapore, ook al was het toen een stuk beter. Er lopen allemaal onderdelen achter zo’n stoel, die allemaal warm worden tijdens de race. Je doet je best om het stoeltje daarvan te isoleren, maar je kan ook niet echt koelelementen ofzo aanbrengen, want dat is alleen maar extra gewicht. Maar het is niet alsof we er niets aan doen. Op dit tempo hebben we uiteindelijk airconditioning in de auto.”

