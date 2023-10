De Grand Prix van Qatar eiste een zware tol van de coureurs. Zowel tijdens als na de race bleek dat het een fysieke topprestatie was om de race uit te rijden. Zoals Max Verstappen het in zijn podium-interview stelde: ‘een van de top vijf zwaarste uit mijn carrière’.

Elke Formule 1-race is zwaar. Het blijft natuurlijk topsport. Sommige races, zoals Singapore en Miami, zijn wat zwaarder dan andere. Maar de Grand Prix van Qatar lijkt er met kop en schouders bovenuit te steken. De temperatuur op de baan was boven de 30 graden Celsius. In de cockpit liep dat op tot boven de 50. En met een luchtvochtigheid van 75% wordt het er ook niet aangenamer op. In Singapore legde Kevin Magnussen al uit dat op dat punt het drinken van water ook niet meer helpt. In eerste instantie is het nog wel verkoelend, maar na twintig minuten is het water zo warm geworden dat je er eerder misselijk van wordt en er buikkrampen van krijgt. Voeg daaraan toe dat de coureurs door de verplichte pitstops ook niet echt rustig aan hoefden te doen, en je krijgt een race waarin iedereen constant op het maximale rijdt in slopende weersomstandigheden.

De uitvalbeurt van Sargeant

Die zware omstandigheden werden nog wel het best gedemonstreerd door Logan Sargeant. De Williams-coureur meldde over de radio dat hij zich niet goed voelde. Het team vertelde hem dat het geen schande is om te stoppen, en dat als het niet gaat, het gewoon niet gaat. Met nog vijftien rondes te gaan parkeerde Sargeant inderdaad de auto omdat hij zich te misselijk voelde, met – zo bleek later – duidelijke uitdrogingsverschijnselen. De woede en frustratie waren op zijn gezicht af te lezen, maar de misselijkheid voerde duidelijk de overhand.

Maar Sargeant was absoluut niet het enige slachtoffer. Fernando Alonso klaagde tijdens de race dat zijn stoel veel te heet werd en vroeg om wat water of ijs. George Russell en Lando Norris openden beiden hun vizier een beetje om wat koele lucht in hun helm te krijgen. En beelden lieten zien dat Russell zelfs even zijn handen uit de cockpit stak om die wat te kunnen luchten. De beelden uit de cooldown room spraken ook boekdelen: Max Verstappen moest op de grond zitten tegen de muur aan. Voor Oscar Piastri was zelfs dat iets te veel gevraagd; de Australiër koos ervoor om languit op de grond te gaan liggen.

Norris, Verstappen en Piastri in de cooldown room na de race (Motorsport Images).

Overgeven en flauwvallen

Buiten de beelden van de race om gebeurde er echter nog veel meer. Esteban Ocon openbaarde achteraf dat hij overgegeven had in zijn helm. Alexander Albon moest meteen na afloop naar het medisch centrum gebracht worden voor acute hitte-uitputting. Lance Stroll vertelde dat hij de laatste paar rondes erg slecht zag vanwege uitdroging en zelfs een paar keer tijdens de race flauwviel. Online gaan beelden rond van zowel Albon als Stroll die zichtbaar moeite hebben met rechtop staan nadat ze de auto verlaten. Volgens Norris waren zij niet de enigen. De McLaren-coureur vertelt na afloop dat meerdere coureurs flauw vielen toen ze eenmaal in het medisch centrum arriveerden. Valtteri Bottas stelt dat de race op het randje van acceptabel zat.

De Grand Prix van Qatar heeft een contract met de Formule 1 gesloten tot en met 2033. Volgend jaar zal de race nog later in het seizoen plaatsvinden, op 1 december, om zo de coureurs wat meer te ontzien. Maar met alle zorgen dit weekend – waaronder problemen met de banden en de vele track limits – zal de Formule 1 ongetwijfeld nog kijken naar andere oplossingen voor deze race.

