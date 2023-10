Uit de cijfers van de FIA blijkt dat de Grand Prix van Qatar weer een lastige was wat betreft de track limits. In totaal zijn over het hele weekend 127 rondetijden afgenomen omdat de coureurs de grenzen van de baan overschreden.

De Grand Prix van Oostenrijk maakte eerder dit jaar naam voor zichzelf, om volledig de verkeerde redenen. Er waren zoveel overtredingen van de track limits dat zelfs de wedstrijdleiding aangaf dat dit zo niet kon. 1200 mogelijke overtredingen werden na afloop van de race nog onderzocht.

Zo heftig is het in Qatar niet geworden, maar ook hier werden de stewards flink aan het werk gezet. Op vrijdag was er al het spraakmakende moment dat Oscar Piastri tijdens zijn interview te horen kreeg dat hij zijn derde startplek kwijt was. De Australiër antwoordde koelbloedig: “Ah. Nou, dan is dit erg leuk, of niet?” Het volgde vlak op de bekendmaking dat teamgenoot Lando Norris vanwege track limits zijn tweede plaats verloren was. Sergio Pérez en Carlos Sainz konden in de pijn van de McLaren-coureurs delen. Door de problemen met de grenzen kwamen zij allebei niet uit Q2 in de kwalificatie.

Tijdens de races

De rest van het weekend zette die trend vrolijk door. De sprintkwalificatie zag ook genoeg tijden geschrapt worden vanwege de track limits. Tijdens de sprintrace zelf gingen de coureurs 23 keer voorbij de grenzen van de baan. Voor Charles Leclerc en Lance Stroll had dat desastreuze gevolgen. Beide coureurs kregen na de sprintrace een tijdstraf. Stroll zakte daarmee terug naar de vijftiende plek, Leclerc raakte zijn zevende plaats kwijt en eindigde buiten de punten op plek twaalf.

Op zondag was het al niet veel beter. Tijdens de race werden de baangrenzen maar liefst 51 keer overschreden. Stroll en Alexander Albon kregen hier twee keer een tijdstraf voor, Pérez en Pierre Gasly mochten drie keer een straf in ontvangst nemen. Pérez eindigt daarmee met de hakken over de sloot nog in de punten, op plek tien.

Totaal aantal geschrapte tijden vanwege track limits

Kwalificatie 22 Sprintkwalificatie 31 Sprintrace 23 Grand Prix 51 Totaal 127

