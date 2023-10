De FIA heeft stappen gezet om de veiligheid tijdens de Grand Prix van Qatar te garanderen. Het blijkt namelijk dat de banden ernstige problemen ondervinden op het circuit van Losail. Daarom neemt de FIA nu maatregelen om de banden wat meer te ontzien.

Voorafgaand aan het weekend had Pirelli al gewaarschuwd dat de banden het zwaar gaan krijgen in Qatar door het grote aantal gevarieerde bochten die vooral op de MotoGP zijn ingesteld. Na de vrije training op vrijdag bleek dat de bandenleverancier niet overdreef. Uit onderzoek van de FIA en Pirelli blijkt dat er ‘onregelmatigheden’ in de banden te zien zijn.

De conclusie is niet mals. “Een groot aantal rondes op deze banden rijden, kan resulteren in significante schade van de banden met luchtverlies als gevolg”, staat in een persbericht van de FIA. Vertaling: als je meer dan twintig rondes op deze banden rijdt, dan is een klapband erg waarschijnlijk. “Bij banden die veel minder rondes hadden gereden, was de omvang van het probleem beduidend minder.” De voornaamste oorzaak van het probleem zijn volgens de FIA de zogeheten ‘piramide kerbs’. Deze kerbs zijn een stuk puntiger dan bijvoorbeeld degenen in Zandvoort en de meeste andere circuits. Veel coureurs rijden – zoals op elk circuit – graag over deze kerbs om een beetje extra ruimte te hebben.

De maatregelen

Uit de training bleek dat de banden op dit circuit ongeveer een levensduur van twintig rondes hebben. In theorie moet het dus nog goedkomen met de sprintrace op zaterdagmiddag, die negentien rondes lang is. Voor de zekerheid neemt de FIA ook alvast maatregelen om problemen bij de sprint te voorkomen. De track limits in bocht twaalf en dertien worden aangepast. Om de coureurs de kans te geven daarmee bekend te raken, wordt er een extra trainingssessie van tien minuten ingepland om 15:00 Nederlandse tijd. De sprint kwalificatie, die eigenlijk op dat moment had moeten beginnen, verschuift daardoor naar 15:20 Nederlandse tijd.

Na de sprintrace – die op het oude tijdstip van 19:00 blijft staan – zal de FIA opnieuw kijken of er extra maatregelen nodig zijn. Zo ja, dan zal er voor de race op zondag een harde limiet van twintig rondes worden ingesteld op alle banden, plus twee extra voor in- en out-laps. In het ergste geval zal de FIA de coureurs verplichten om drie keer een pitstop te maken om naar nieuwe banden te wisselen.

Onze podcast vanuit de paddock in Qatar:

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat van vrijdagavond hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



