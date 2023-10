De FIA gaat in gesprek met Lance Stroll over zijn gedrag tijdens het raceweekend in Qatar. De motorsportorganisatie is niet gediend van de acties van de Canadees en onderzoekt of hij de regels van de FIA en de sport gebroken heeft.

Lance Stroll kwam veel in beeld dit weekend, en bepaald niet om positieve redenen. De Aston Martin-coureur werd in de kwalificatie al in Q1 uitgeschakeld terwijl zijn teamgenoot Fernando Alonso zich als vierde kwalificeerde. Het was duidelijk dat dit Stroll niet lekker zat. De Canadees gooide zijn stuur uit de auto en weigerde op de weegschaal te gaan staan. Toen zijn personal trainer hem terug probeerde te manen – aangezien het wegen een verplicht onderdeel is – haalde Stroll uit en gaf hij hem duidelijk een duw. Even later stond Stroll voor de camera van F1TV waar hij in totaal zeven woorden sprak als antwoord op de vragen – en een van die zeven was ‘shit’.

De FIA vat dit niet zo lekker op. Stroll mag daarom op gesprek gaan bij de FIA Compliance Officer, zo meldt de organisatie in een persbericht. Deze compliance officer is iemand die door de FIA ingeschakeld wordt als het gaat om het naleven van de gedragsregels door de teams en coureurs. Vooral bij ethische kwesties, onsportief gedrag en onbeschofte daden wordt deze persoon ingeroepen. In het bericht spreekt de FIA van ‘verschillende incidenten’ die de aanleiding voor het gesprek vormen.

De Nederlandse fans zijn mogelijk al bekend met deze procedure, aangezien Max Verstappen in 2018 iets soortgelijks meemaakte. Tijdens de Grand Prix van Brazilië viel Verstappen uit door een botsing met Esteban Ocon, die een ronde achter lag. Na afloop zocht Verstappen Ocon op en gaf hem een duw. De compliance officer van de FIA legde Verstappen toen een straf op van twee dagen aan maatschappelijke dienst vanwege ‘ongepast gedrag’.

