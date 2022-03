Het is voor Aston Martin nog niet duidelijk of Sebastian Vettel deze week kan terugkeren voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Vettel ontbrak in Bahrein na een positieve coronatest en moet nu dus nog een negatieve coronatest overleggen.

Nico Hülkenberg, de reservecoureur van Aston Martin, werd afgelopen donderdag opgeroepen om in te vallen voor de positief geteste Vettel, die in quarantaine moest. Omdat de race in Saoedi-Arabië deze week al is, weet Aston Martin nog niet zeker of Vettel al kan terugkeren of dat hij pas voor race drie, in Australië, weer instapt.

“Hij was aanwezig bij de debrief, hij klonk wat minder slecht dan de afgelopen dagen”, zegt teambaas Mike Krack. “Maar we weten het niet zeker. We zullen zien hoe hij zich de komende dagen voelt. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk terugkeert.”

Voordat Vettel mag terugkeren in de paddock, moet de Duitser een negatief testresultaat overleggen. Daar komen wel nog de coronaprotocollen van Saoedi-Arabië bovenop, wat weer voor vraagtekens zorgt bij Aston Martin. “Ik ben niet 100 procent op de hoogte van de maatregelen daar. Als hij een negatieve test heeft, dan is het makkelijk. Het is beter om dat nu te krijgen dan over twee weken.” Mocht Vettel niet mee kunnen doen, zal Hülkenberg opnieuw instappen als vervanger.

Voor Vettel is het vooruitzicht voor zijn terugkeer in ieder geval niet al te positief. Aston Martin eindigde twaalfde en zeventiende in Bahrein en speelde amper een rol van betekenis. Hülkenberg was blij dat hij weer mocht invallen, maar had uiteraard op meer gehoopt. “We wisten dat het een lastige dag zou worden, wat ook het geval was. Voor mijn gevoel reed ik een goede race met maar één foutje, toen ik me in bocht 1 verremde. Het was daarna wat uitdagender. Ik zal stand-by blijven staan voor het geval het team me weer nodig heeft en ik hoop dat Sebastian snel terugkeert.”

Foto: Motorsport Images