Aston Martin ‘werkt hard’ om updates mee te nemen naar de testdagen in Bahrein, zegt teambaas Mike Krack. Het Britse team heeft gewerkt aan verbeteringen op basis van de shakedown in Barcelona en hoopt die op tijd naar Bahrein te kunnen verschepen.

De shakedown in Barcelona verliep over het algemeen prima voor Aston Martin. Ondanks een vroegtijdig einde van de laatste testdag legde het team 296 ronden af en Sebastian Vettel klokte uiteindelijk de zevende tijd, al zegt dat bij de eerste testdagen niet zo veel. Met de kennis van die testdagen in Barcelona is er in de fabriek van Aston Martin hard gewerkt om de auto op meerdere punten te verbeteren.

“We hebben voor Bahrein uiteraard zeer uitgebreid geanalyseerd wat er in Barcelona gebeurde voor wat betreft de nieuwe regels en de nieuwe banden, maar ook met onze nieuwe structuur omdat we al veel aanpassingen hadden doorgevoerd voordat ik hier was”, vertelt de nieuwe teambaas van Aston Martin, Mike Krack. “Iedereen moet weer een beetje in het ritme komen.”

Meerdere teams hebben al te kennen gegeven dat ze updates zullen meenemen naar de testdagen in Bahrein. Naar verluidt zouden Mercedes en Red Bull stevige pakketten meenemen terwijl Ferrari heeft aangegeven dat zij met een vrijwel onveranderde F1-75 zullen arriveren. Aston Martin zal ook wat updates met zich meenemen.

“We zullen wat updates meenemen voor Bahrein op basis van wat we geleerd hebben”, legt Krack uit. “We hebben natuurlijk niet veel tijd gehad”, doelt hij op de iets meer dan anderhalve week tussen de twee testsessies. “Je hebt dan ook nog te maken met de logistieke kant, je moet alles naar Bahrein zien te vervoeren. Maar we werken er hard aan om de auto te verbeteren op basis van wat we hebben geleerd.”

