Aston Martin gaat de mogelijkheden bekijken om vanaf 2026 haar eigen Formule 1-motor te ontwikkelen. Vanaf dat jaar wordt het vernieuwde motor-reglement in de Formule 1 doorgevoerd.

Op dit moment maakt Aston Martin gebruik van Mercedes-motoren. Daarnaast neemt de renstal ook de versnellingsbak en achterwielophanging af van Mercedes. Technisch directeur Andrew Green geeft echter tegenover F1.com aan dat Aston Martin de mogelijkheden bekijkt om zelfstandig een eigen motor te bouwen.

Er wordt in Silverstone een nieuwe fabriek gebouwd met een nieuw windtunnel en simulator. “We zijn zeker onderzoek aan het doen naar de levering van de motoren op de lange termijn”, laat Green weten. “In 2026 komt de F1 met nieuwe motoren, ik denk dat wij als team daar graag bij betrokken willen zijn.”

Het team kijkt in de komende jaren samen met olie-sponsor Aramco naar de mogelijkheden voor 2026. “Natuurlijk bekijken we gedetailleerd of het voordelen oplevert om in die richting verder te gaan”, aldus Green.