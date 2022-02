Bij Aston Martin kijken ze uit naar het nieuwe seizoen, maar heerst toch ook wel de spanning. “Zenuwslopend”, noemt technisch directeur Andrew Green het nieuwe tijdperk in de Formule 1.

“De grootste verandering sinds 1983”, noemde Red Bulls topontwerper Adrian Newey de nieuwe technische regels. De nieuwe regels zijn erop gemaakt om het racen te verbeteren. Zo keert het grondeffect terug in de Formule 1 en zijn meerdere onderdelen gestandaardiseerd waardoor er minder ruimte is voor creatieve ideeën van teams.

“Het is een enorme uitdaging”, zegt Andrew Green, de technisch directeur van Aston Martin, bij de presentatie van de AMR22. “Het is ook een enorme verandering in de regels dat we nu het grondeffect terugbrengen. Dat betekent dat deze winter een van de meest uitdagende was die we ooit hebben gehad: nieuwe regels, nieuwe uitdagingen maar ook nieuwe kansen.”

“Wat we hier zien, is de eerste iteratie van de AMR22”, vervolgt Green. “We zitten in een steile leercurve, net als iedereen. Niemand heeft de antwoorden. We zullen zien dat deze auto gedurende het seizoen sterk ontwikkeld zal worden. Het is dus een opwindende tijd om in de Formule 1 te zitten, maar ook behoorlijk zenuwslopend.”

Niet alleen de bolides zelf zien er dit jaar een stuk anders uit, ook de Pirelli-banden hebben een metamorfose ondergaan. De Formule 1 stapt dit jaar namelijk over van de 13-inch naar de 18-inchbanden. “We hopen dat deze banden de coureurs in staat stelt om meer aan te vallen in de race”, vertelt Green. “We willen allemaal betere races zien en we hebben veel te leren met deze banden. Deze zijn nooit gebruikt in combinatie met grondeffect dus we hebben veel data te vergaren. Ik hoop dat de coureurs meer kunnen pushen met deze banden zodat we betere races krijgen”, aldus Green.

Foto: Aston Martin