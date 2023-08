In een openhartig interview met Red Bulletin heeft Sebastian Vettel wat meer inzicht gegeven in zijn laatste seizoenen en afscheid uit de Formule 1.

Zo vertelt de Duitser dat hij zijn laatste F1-seizoen, bij Aston Martin, er bewust voor heeft gekozen om de Europese Grands Prix niet met het vliegtuig, maar met de auto te bezoeken.

Sebastian Vettel werd van 2010 tot en met 2013 vier keer op rij wereldkampioen. In die periode was hij niet bij iedereen favoriet, maar vooral in de laatste paar jaar van zijn loopbaan won hij aan populariteit door zich vrijelijk uit te spreken over maatschappelijke kwesties als racisme, diversiteit en milieuvervuiling.

Vettel over afscheid: ‘Misschien makkelijker als de auto waardeloos was’

Die betrokkenheid beleed Vettel niet alleen met zijn mond, maar ook in daden. “Ik ben een paar jaar geleden begonnen met het meten van mijn CO2-voetafdruk. Ik schreef alle kilometers die ik met de auto aflegde op en hield alle vluchten en hotelovernachtingen bij”, zegt Vettel tegen Red Bulletin.

De voormalig coureur van Toro Rosso, Red Bull, Ferrari en Aston Martin bleek jaarlijkse zo’n 400 ton CO2 uit te stoten, terwijl het gemiddelde voor een Duitser op ongeveer acht ton ligt. “Ik schrok me wezenloos van dat getal en heb meteen besloten om mijn voetafdruk te verkleinen.”

Met de auto naar de Grand Prix

De grootste reductie zat in het terugbrengen van het aantal reizen met het vliegtuig. “Met uitzondering van Silverstone en Boedapest ben ik met de auto naar alle (Europese) circuits gegaan. Dat gaf enorm veel voldoening.” Uiteindelijk wist Vettel zijn CO2-uitstoot terug te brengen tot 60 ton. Nog steeds 7,5 keer zoveel als een gemiddelde Duitser, maar toch een enorme reductie van 340 ton op jaarbasis.

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!