Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft aangegeven dat hij blij is met het succes van Aston Martin en Fernando Alonso in de Formule 1, maar geeft ook toe dat zijn afscheid makkelijker zou zijn geweest als de wagen waardeloos was.

Na twee moeilijke jaren bij Aston Martin beëindigde Vettel zijn F1-carrière eind 2022, wat de weg vrijmaakte voor Alonso. De overstap van Alpine naar Aston Martin was een slimme zet van de Spanjaard, gezien de indrukwekkende prestaties van het team. Met zes podiumplaatsen in de eerste acht races was Alonso vaak de grootste concurrent voor Max Verstappen en Red Bull. Ondanks dat de vorm van Aston Martin enigszins is afgenomen, blijft het een opmerkelijk seizoen voor het team van Lawrence Stroll.

Vettel is blij voor Alonso

Vettel blijft echter gepassioneerd over de koningsklasse van de autosport. In een interview met The Red Bulletin zei hij: “Ik volg de F1 nog steeds op de voet. Het was even wennen tijdens de eerste race, maar nu geniet ik ervan. Ik ken de sport van binnenuit, ik hou er nog steeds van.”

“De eerste reactie van velen was of de snelheid van Aston Martin iets met me deed. Oké, het zou misschien makkelijker zijn geweest als de wagen echt helemaal waardeloos zou zijn. Maar ik ben vooral blij voor het team en voor Fernando Alonso. Hij heeft jarenlang geen auto gehad waarmee hij zijn talent kon tonen. Nu kan hij dat wel en staat hij gelijk vooraan,” besloot de Duitser.

