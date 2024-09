Stoffel Vandoorne was de liefde voor racen en het vertrouwen in ‘bepaalde mensen’ kwijt, nadat McLaren hem in 2018 opzij had geschoven. Zijn leven is er desondanks niet minder spannend om geworden. De Belg vindt het fascinerend om de transformatie van Aston Martin tot een topteam op de grid van dichtbij mee te maken. “De mentaliteit is veranderd.”

Het interview met Stoffel Vandoorne verscheen eerder in editie 13/14 van FORMULE 1 Magazine. Zie hieronder deel 1 van het interview.

Er waren jaren dat je even moest wachten op een akkoord voor een interviewaanvraag met Stoffel Vandoorne (32). In zijn dagen bij McLaren, de Britse renstal die hem al jong oppikte, was hij een veelgevraagd gesprekspartner. Niet zo verwonderlijk: op weg naar de Formule 1 veroverde hij in (bijna) alle opstapklassen waarin hij uitkwam de titel. Mclarens voormalige topman Ron Dennis noemde de Belg ooit een potentieel wereldkampioen.

Vandoorne heeft inmiddels een mondiale kroon aan zijn collectie toegevoegd. Alleen niet die van de Formule 1, maar van de Formule E, ’s werelds eerste volledig elektrische raceklasse. Het staat mooi op zijn curriculum vitae, naast al die andere titels. Vandoorne heeft zijn portfolio na het gedwongen vertrek bij McLaren, Dennis’ opvolger Zak Brown bleek een minder groot fan van de Belgische coureur, behoorlijk uitgebreid. Tegenwoordig komt hij voor DS Penske uit in de Formule E en staat hij bij Peugeot op de loonlijst in het WEC.

‘Ik doe alleen niet mee aan de fun’

Sinds vorig jaar is Vandoorne ook weer regelmatig te vinden in het rennerskwartier van de Formule 1. Aston Martin, het ambitieuze project van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, heeft hem als test- en reservecoureur gestrikt. Een klus waartegen de Belg geen nee kon en wilde zeggen. Maar hoe gaat het nu met hem? Een interviewafspraak is tegenwoordig minder lastig, Vandoorne heeft bij de Grands Prix waarbij hij aanwezig is tussen de reguliere werkzaamheden door genoeg tijd voor een onderhoudend gesprek, zoals in dit geval in Suzuka. “Ik volg in een weekend hetzelfde programma als Lance (Stroll) en Fernando (Alonso), doe alleen niet mee aan de fun.”

Lees ook: Vandoorne tekent bij Maserati MSG Racing

Stoffel, kun je uitleggen wat je rol precies is bij Aston Martin?

“Mijn jobtitel is test- en reserverijder. Dus ja, eigenlijk reserve gedeeld met Felipe (Drugovich). Dat komt ook omdat we naast dit werk allebei nog andere programma’s hebben, waardoor we niet bij alle Grands Prix aanwezig kunnen zijn. Ik denk dat ik dit jaar bij zo’n tien tot twaalf races ben, nog best veel. In begin van dit jaar was ik er wat minder vaak vanwege Formule E. De tweede seizoenhelft, als de Formule E is afgelopen (eind juli), doe ik daarom meer Formule 1. Daartussen bestaat het grootste deel van mijn job uit simulatorwerk. We zijn bezig een nieuwe simulator te bouwen in de nieuwe fabriek in Silverstone, ik ben vooral betrokken bij de ontwikkeling daarvan.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Stoffel Vandoorne, Resreve Driver (Aston Martin)

Het lijkt me heel opwindend in deze tijd bij zo’n ambitieus team te zitten.

“Tuurlijk. Ik ben er sinds begin vorig jaar, maar er zijn heel veel veranderingen gaande binnen het team. Niet alleen wat betreft infrastructuur, maar ook binnen het team met veel nieuw personeel. We zijn nu ook bijna klaar met de nieuwe windtunnel die dit jaar operationeel moet zijn: alles wordt klaargemaakt voor een mooie toekomst. We weten allemaal dat Formule 1 niet van het ene op het andere jaar verandert en je soms door een moeilijke periode moet gaan vooraleer je ergens het resultaat ervan ziet. Ik denk dat we nu in die fase zitten.”

Het is de laatste stap op weg naar een topteam?

“Formule 1 is een wereld waarin je continue moet ontwikkelen en anderen altijd een stapje voor moet zijn. Je kunt in deze sport daarom eigenlijk nooit over de laatste stap spreken. Natuurlijk: dit team zat in hele moeilijke omstandigheden. Er was geen geld, het team was klein, de fabriek te klein… Maar ze deden het altijd goed met de middelen die ze hadden. Nu is die mentaliteit plots een beetje veranderd met Lawrence die het team heeft overgenomen. Je merkt stilletjes aan dat het begint te veranderen. Lawrence heeft het team financieel natuurlijk heel veel geholpen, hij doet er ook alles om er een topteam in de Formule 1 van te maken. Hij spreekt dat niet alleen uit, het gebeurt ook. Zie de nieuwe fabriek en de infrastructuur. Hopelijk zijn we binnen enkele jaren een van de topteams.”

Meneer Stroll lijkt me een veeleisende man. Klopt dat?

“Logisch, hij is een zakenman en stopt er veel geld in. Als je investeert, wil je ook resultaten zien. Dat is toch vrij normaal?”

Morgen: deel 2 van het interview met Stoffel Vandoorne

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!