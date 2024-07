Belgische Formule E-coureur Stoffel Vandoorne tekent bij Maserati MSG Racing voor het elfde seizoen van de Formule E. De Belg stapt samen met collega Jack Hughes over naar het team voor het 2024/2025-seizoen. Vanaf begin december mag Vandoorne bij Maserati achter het stuur plaatsnemen.

Vandoorne is al sinds 2018 actief in de elektrische autosport, en werd in 2022 kampioen met het team van Mercedes-EQ. De coureur pakte drie overwinningen, zestien podiumplaatsen en acht poleposities in zijn tijd in de Formule E. Voor die tijd was de Belg twee jaar lang coureur voor McLaren in de Formule 1. Momenteel rijdt Vandoorne voor het team DS Penske, maar hij stapt later dit jaar over naar Maserati. Vandoorne is ook de test- en reservecoureur bij het team van Aston Martin.

Zowel Vandoorne als Hughes maakt hun debuut voor het Formule E-team in Valencia, Spanje, in de week van 4 november. De twee coureurs vervangen huidige Maserati-coureurs Maximilian Günther en Jehan Daruvala. Het nieuwe Formule E-seizoen begint op 7 december 2024 in São Paulo, Brazilië.

Vandoorne kijkt uit naar nieuw avontuur

“Ik ben erg blij dat ik komend seizoen bij Maserati MSG Racing mag rijden en ik ben er trots op dat ik geassocieerd mag worden met zo’n iconische naam binnen de autosport als Maserati”, zegt Vandoorne in het officiële persbericht. “Hoewel ik nog niet eerder rechtstreeks met het team heb samengewerkt, ken ik het team goed, zowel van mijn tijd bij DS Penske als van mijn tijd bij Mercedes toen we een aandrijflijn deelden met Venturi.”

Vandoorne kijkt daarom alvast erg uit naar zijn debuut bij het team. “Het is een geweldige groep mensen, zeer bekwaam, zeer vastberaden en ik kijk er echt naar uit om met ze samen te werken. Hopelijk hebben we veel succes en vechten we samen voor overwinningen en kampioenschappen.”

