Het hing al enige tijd in de lucht, maar vannacht is het dan officieel door beide partijen bevestigd. Aston Martin krijgt vanaf 2026 bij het ingaan van het nieuwe motorreglement Honda als leverancier van z’n krachtbronnen.

Het team uit Silverstone wordt nu nog voorzien van motoren van Mercedes, terwijl Honda nu nog technisch partner van Red Bull Racing is. De Japanners leverden tot en met 2021 onder eigen label krachtbronnen aan de stal van Max Verstappen, maar zetten die samenwerking ook daarna nog stilletjes voort. De motoren van Red Bull worden sindsdien echter door Red Bull Powertrains onderhouden. En vanaf 2026 gaat die afdeling nauw samenwerken met Ford.

Aston Martin logische keuze voor Honda

Het is dan ook logisch dat Honda helemaal afscheid neemt van Red Bull en zijn heil ergens anders zoekt. Aston Martin dat met z’n nieuwe fabriek steeds minder afhankelijk is van Mercedes, was daarbij de meest logische kandidaat. De samenwerking met Aston Martin betekent dat ook de naam Honda weer terugkeert in de Formule 1. “Een van de belangrijkste redenen voor onze beslissing om deze nieuwe uitdaging aan te gaan, is dat ’s werelds hoogste vorm van racen ernaar streeft een duurzame raceserie te worden”, aldus Honda CEO Toshihiro Mibe. “Dat is in lijn met de richting die Honda opgaat in de richting van CO2-neutraliteit, en het zal een platform worden dat de ontwikkeling van onze elektrificatie technologieën zal vergemakkelijken.”

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll is blij met de kansen die de nieuwe samenwerking biedt. “Honda is een wereldwijde reus. Het kent jarenlang ongelooflijk indrukwekkende successen in de motorsport.”