Aston Martin-teambaas Mike Krack vindt het goed dat het Britse team aan langetermijnplanning doet, maar waarschuwt ervoor de corporate-fouten uit het verleden van andere automakers te vermijden.

Krack maakt daarbij de vergelijking met een van zijn vorige werkgevers, BMW Sauber. Als Sauber vocht dat team in zekere zin boven haar macht en ontsteeg de verwachtingen. Toen BMW het team overnam, kwam er meer slagkracht, al zaten daar ook haken en ogen aan.

“Ik zie wel een overeenkomst met de situatie bij Sauber”, zegt Krack, met Aston Martin dat aanvankelijk natuurlijk Racing Point was, alvorens eigenaar Lawrence Stroll de Britse sportwagenfabrikant waarvan hij ook aandeelhouder is met ingang van 2021 bij het team betrok.

“De situatie is vergelijkbaar, in dat het allebei teams zijn die geregeld boven hun macht presteerden. Vervolgens is er een grotere partner bijgekomen, waardoor je ineens mogelijkheden hebt die je voorheen niet had”, vertelt Krack geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Volgens Krack volgde BMW toen het in 2006 Sauber overnam een vijfjarenplan. In 2008 lag het ineens voor op dat plan, toen Robert Kubica zich halverwege dat jaar tot titelkandidaat ontpopte. BMW besloot desondanks te stoppen met de ontwikkeling van de 2008-auto en zich vol op 2009 te richten.

De titelkans die het in 2008 met Kubica had, ging zo verloren. De 2009-BMW was daarnaast geen wonderwagen. Eind 2009 trok de Duitse automaker, ingegeven door de kredietcrisis, de stekker uit haar Formule 1-programma.

“BMW hanteerde dus een vijfjarenplan, maar volgde dat op een hele corporate manier. Dat is iets dat we hier echt moeten vermijden”, benadrukt Krack zodoende. Een racersmentaliteit en flexibiliteit zijn dus essentieel.

Wat volgens Krack helpt, is dat Aston Martin in relatief opzicht een kleine automaker is, geen gigant zoals BMW of bijvoorbeeld Toyota of Renault. Volgens de teambaas beschikt Aston Martin verder over alle ingrediënten om succesvol te worden.

