Audi en Porsche hebben besloten om tot de Formule 1 toe te treden, zo heeft de CEO van Volkswagen, Herbert Diess, laten weten, bericht persbureau Reuters.

Volgens Diess zou Porsche daarbij al wat concretere plannen hebben dan Audi, meldt Reuters. De geruchten over een mogelijke deelname van de twee grote Duitse automerken doen al jaren de ronde, maar werden dit jaar wat hardnekkiger door de nieuwe motorregels voor 2026.

De nieuwe motorformule zal bij de eisen en wensen van de Volkswagen-merken aansluiten. Zo wordt de zeer complexe MGU-H geschrapt, maar is er een grotere rol weggelegd voor de andere hybridesystemen. Iets waar Audi en Porsche op zinden.

Eerder maakte de Volkswagen Group, waar Audi en Porsche toe behoren, al bekend dat zij hierop groen licht gaven voor een deelname aan de Formule 1. Toch wilden de merken zich nog niet 100 procent toewijden aan het project, aangezien de details over de motorformule nog ontbraken. Nu hebben de merken dus wel besloten om tot de Formule 1 toe te treden, zo heeft de CEO van Volkswagen, Herbert Diess, laten weten.

Red Bull-Porsche, Audi nog zoekende

Concrete plannen noemde Diess niet. Het gaat hoogstwaarschijnlijk niet om nieuwe teams, maar om samenwerkingen met bestaande teams. Audi zinde lange tijd op een overname van McLaren en had er naar verluidt een half miljard euro voor over, maar dat zag het Britse merk zelf niet zitten. Daardoor zou Audi waarschijnlijk naar andere kandidaten kijken, waarbij Alfa Romeo-Sauber als grootste kandidaat gezien wordt maar Aston Martin zou ook wel interesse hebben in een samenwerking, liet teambaas Mike Krack in Imola weten.

Porsche zou naar verluidt op motorisch vlak samen willen werken met Red Bull. Red Bull-teambaas Christian Horner noemde het nieuws dat de twee merken mogelijk tot de Formule 1 toetreden ‘geweldig nieuws voor de sport’. “Het is niet meer dan logisch voor ons om gesprekken met ze te voeren”, vertelde hij in Australië.

Red Bull-adviseur Helmut Marko noemde het ‘logisch’ dat Porsche en Red Bull in verband worden gebracht: “Wij zijn de meest aantrekkelijke partner voor een fabrikant”, zei Marko. Wie een belangrijke rol in dit ‘schaakspel’, zoals Marko het zelf omschrijft, speelt, is Max Verstappen. “Hij is duidelijk een belangrijk figuur in dit schaakspel. De overweging met mogelijke fabrikanten is niet onredelijk”, aldus de Red Bull-adviseur.