Ze rijden in de weg, ze rijden je van de weg, brengen anderen in gevaar met hun rijgedrag, nemen geen blad voor de mond en geen gas terug, en ondertussen schrijven ze heel wat auto’s af. Ze zijn vaak figurant, soms winnaar en zelden kampioen. Ze zijn van alle tijden, ook van nu. Zij zijn de Bad Boys van de F1. Vandaag deel 1 van onze serie Bad Boys in de Formule 1: René Arnoux.

Hoe je op je oude dag een reputatie krijgt als mobiele chicane. René Arnoux, in zijn tijd bij Renault en Ferrari goed voor zeven Grand Prix-zeges, kan in de ogen van zijn collega’s weinig meer goed doen als Ligier-coureur.

Thierry Boutsen is na de Grand Prix van Engeland woest, omdat Arnoux hem in de weg zou hebben gereden. “En wat dan nog?”, schampert Arnoux. “Als het al zo was, deed ik het niet met opzet. Boutsen moet niet doen alsof hij een superster is, met zijn ene overwinning. Het was nog een mazzelzege ook.”

Arnoux kan het in 1988 en 1989 niet meer bijbenen, maar aan het einde van het seizoen is daar de verrassing: na zijn laatste race geeft hij alle collega’s een horloge en een brief, waarin hij hen bedankt voor de mooie jaren en zich verontschuldigt voor zijn weggedrag in de nadagen van zijn carrière.

Zie hieronder een video met een muzikaal eerbetoon aan René Arnoux:



