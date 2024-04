Een vierde wereldtitel op rij voor Max Verstappen is dit seizoen allesbehalve een vanzelfsprekendheid, meent René Arnoux. Volgens de voormalig F1-coureur dreigt de interne ruzie bij ruzie juist Ferrari in het zadel te helpen. Arnoux, die van 1983 tot en met 1985 voor Ferrari uitkwam, ziet dat de Italiaanse renstal in ieder geval flinke progressie heeft geboekt en dat Carlos Sainz in vorm is.

“Ze zijn veel dichter bij Red Bull dan vorig jaar,” stelt Arnoux tegen de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. “Ze zitten nog niet helemaal op het niveau van Red Bull, maar wel bijna.”

‘Red Bull heeft maar één auto vooraan’

Nadat Red Bull zowel in de openingsrace in Bahrein als in de tweede race in Saoedi-Arabië een één-twee hadden gescoord (Max Verstappen tweemaal eerste, Sergio Pérez tweemaal tweede), presteerde Ferrari datzelfde ruim een week geleden bij de Australische GP in Melbourne. Carlos Sainz won, vóór zijn teamgenoot Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen juist vroeg uitviel door problemen met zijn achterremmen. Komend weekend staat de Japanse GP op het programma. In het kampioenschap leidt Verstappen, met vier punten voorsprong op Leclerc.

Arnoux denkt dat de sterke line-up van Ferrari een belangrijk wapen is in de strijd om het constructeurskampioenschap. “Red Bull heeft namelijk maar één auto vooraan, want Pérez verdwijnt vaak. Hij opereert niet op een heel hoog niveau. Ik denk zelfs dat als Ferrari dit seizoen geen grote problemen krijgt, men bijna een betere kans heeft dan Red Bull.”

Ook de interne machtsstrijd bij Red Bull kan een rol van betekenis gaan spelen in de titelstrijd, zo verwacht de inmiddels 75-jarige Fransman, die in zijn F1-carrière zeven overwinningen behaalde, waarvan drie in dienst van Ferrari.

Arnoux: “Ik ben voor Ferrari, maar ik hoop eerst en vooral dat de puinhoop en het gekonkel bij Red Bull voorbij is, want ik wil een echt duel zien. Ik wil niet dat Ferrari ze verslaat vanwege dat soort dingen. Als Carlos Sainz zo doorgaat, denk ik dat hij snel meer overwinningen kan pakken, en als hij meer overwinningen pakt, zie ik niet in waarom hij niet voor het kampioenschap zou kunnen gaan.”

