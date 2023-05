Volgens voormalig F1-coureur René Arnoux lijkt Max Verstappen in de auto op de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna, maar daarbuiten niet. “De Ayrton die ik ontmoette was gereserveerd, vriendelijk. Max is harder”, aldus de Fransman, zevenvoudig GP-winnaar in de vroege jaren tachtig, tegen Gazetta dello Sport.

Volgens Arnoux (foto boven) was bijvoorbeeld de reactie van Max Verstappen in Bakoe tegen George Russell niet Senna-waardig. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull haalde na de race in Azerbeidzjan zijn gram bij Russell nadat de Brit hem bij een inhaalactie had geraakt. Volgens Verstappen was het een lompe actie en hij noemde hem – in het heetst van de strijd – onder andere een eikel en ‘prinses George’.

“Die reactie was niet acceptabel”, oordeelt Arnoux, die verder vol lof is over Verstappen. “Max is erg goed en maakt geen fouten. Met zo’n snelle, stabiele auto zit hij in een ideale situatie. Ik zie niemand die bij hem in de buurt kan komen.”

In het artikel maakt ook de Italiaanse ex-coureur Emanuele Pirro de vergelijking tussen Max Verstappen en Ayrton Senna. “Hij zit op het niveau van Senna en Schumacher toen zij in de fase zaten waarin hij zich nu bevindt,” aldus Pirro. “Dat is ook te danken aan het team, dat uitstekend is. Niet omdat het de beste auto is, maar ook door de omstandigheden waarin ze hem hebben gebracht. Red Bull is heel goed in het ontwikkelen van talent.”

Compleet

Giancarlo Fisichella verwacht dat Max Verstappen en Red Bull de sport nog lang gaan domineren. “In het begin crashte hij veel, maakte hij fouten door onervarenheid, maar nu is hij bijna altijd perfect”, meent Fisichella. “Hij heeft een ongelooflijke prestatieconsistentie bereikt, waarbij alle zwakke punten zijn weggewerkt. Hij is snel onder natte en droge omstandigheden, in de kwalificatie en in de race. Hij is compleet. Als we het hebben over de vaardigheden die hij heeft op zijn jonge leeftijd, dan ligt hij zelfs voor op de groten uit het verleden die hem voorgingen. Een coureur als Verstappen wordt maar eens in de twintig jaar geboren.”

