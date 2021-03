Bandenpistolen, de nieuwe trend van 2021?

Tijdens de testdagen in Bahrein waren verschillende monteurs en data-analisten in de weer met een gek pistool, dat ze na een testrun tegen de banden drukten. Wat waren ze toch aan het doen?

Het gekke pistool heet de VESevo, of ‘Viscoelasticity Evaluation System – EVOlved’, en is ontwikkeld door de Universiteit van Napels Frederico II. Het apparaat is het nieuwste technologische ‘wapen’ voor teams om meer informatie uit de banden te halen. Slijtage, temperatuur, demping en stijfheid van de compound worden er allemaal mee geanalyseerd, zo zocht Autosport uit.

Wanneer het pistool tegen de band wordt gedrukt en de trekker wordt overgehaald, slaat het als een hamer op de band. Het rubber blijft daarbij volledig onbeschadigd. Met een uniek algoritme is het apparaat vervolgens in staat alle fysieke eigenschappen van de band te begrijpen. Die worden dan verwerkt in een grafiek. Hierdoor hebben de teams in een ‘klap’ een berg aan informatie om het maximale uit de banden, en daarmee hun auto te halen.

In the pits of different teams will be present our #VESevo, the device that helps to analyze the characteristics of the tread and predict the behavior of the different compounds to vary the #track and operating conditions, supporting #engineers in #simulations and race strategies pic.twitter.com/LT2VzDtDgx — MegaRide – applied vehicle research (@MegarideApplied) March 12, 2021

Pirelli voorziet de teams ieder weekend van informatie over de banden en hun verwachting van hoe hun banden op het betreffende circuit zullen reageren. Toch werd er de afgelopen jaren nog veel geklaagd door verscheidene coureurs. Banden deden niet wat door Pirelli beloofd was, of sleten veel sneller dan werd verwacht. Teams hebben nu meer toegang tot eigen data en analyses.

Het ‘bandenpistool’, zeker niet te verwarren met de wheel gun, wordt geproduceerd door de Italiaanse start-up MegaRide, waarvan er afgelopen weekend ook verschillende technici te zien waren langs het circuit om de laatste data te downloaden. Het is niet zeker hoeveel Formule 1 teams gebruikt maakten van de nieuwe diensten van MegaRide. Wel is zeker dat het de eerste keer was dat de pistolen in Formule 1 gebruikt werden. Eerder werden banden in de F2, F3, de Formule E en de MotoGP al op deze manier geanalyseerd.