Marko: ‘Beste wintertest sinds oprichting van Red Bull, maar Mercedes is favoriet’

Helmut Marko blikt zeer tevreden terug op de wintertest in Bahrein. De Red Bull-topman durft het zelfs aan de driedaagse test in de woestijn ‘de beste test sinds de oprichting van Red Bull Racing’ te noemen, maar dat maakt het Oostenrijkse team nog niet de topfavoriet voor 2021. “We weten dat Mercedes de favoriet is.”

Red Bull kende tijdens de wintertest op het Bahrain International Circuit weinig noemenswaardige problemen en Max Verstappen klokte bovendien de snelste tijd van het weekend. Dat zorgt ervoor dat Helmut Marko positief terugkijkt op de test. “We zijn erg tevreden”, vertelt de Oostenrijker aan RTL Duitsland. “Dit is zeker de beste test geweest sinds de oprichting van Red Bull Racing. Alles is naar wens verlopen.”

Lees ook: Hamilton geeft toe: ‘Het lijkt erop dat we niet snel genoeg zijn’

Dat Red Bull met de RB16B een voorspelbare auto lijkt te hebben ontwikkeld, stemt Marko tevreden. “In vergelijking met Mercedes lijkt onze auto iets rustiger. Dat maakt het voor coureurs makkelijker, ook als ze op de limiet zitten. Dat was ook het voornaamste doel.”

(tekst loopt door onder podcast)

Ondanks de stabiele RB16B en toptijd voor Verstappen is en blijft Mercedes volgens Marko echter gewoon favoriet. Het team uit Brackley zou namelijk niet het achterste van haar tong hebben laten zien. “We weten dat Mercedes de favoriet is. Ik ga ervan uit dat zij met beduidend meer brandstof hebben gereden dan dat wij hebben gedaan. Dat laat ook zien dat ze zeer veel zelfvertrouwen hebben. Ik neem aan dat ze nog wel het één en ander in petto hebben.”

“Mercedes blijft favoriet en wij zijn de eerste uitdager, zo zie ik de situatie nog steeds”, vervolgt Marko, die bovendien een spannende strijd verwacht achter de twee topteams. “Ik denk dat McLaren zich wel kan afscheiden van de rest, al zitten ze nog niet op het niveau van Mercedes en van ons. In de middenmoot zit het dit jaar nog iets dichter bij elkaar”, aldus Herr Doktor.

Lees ook: Verstappen verlaat Bahrein zonder grote vraagtekens: ‘Tot nu toe is alles positief’