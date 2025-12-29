Oliver Bearman heeft toegegeven dat hij enige jaloezie voelde over de promotie van Isack Hadjar van Racing Bulls naar Red Bull Racing voor het seizoen 2026. De jonge Brit is echter overtuigd dat zijn eigen kans in de Formule 1 ook nog komt.

Hadjar maakte indruk in zijn debuutseizoen bij Racing Bulls. Het levende hem promotie op naar Red Bull, waar hij de nieuwe teamgenoot wordt van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Bearman daarover: “Natuurlijk ben ik een beetje jaloers dat hij waarschijnlijk voor zeges en podiums kan strijden bij een team als Red Bull. Maar ik weet zeker dat mijn tijd nog komt.”

De Haas-coureur benadrukt dat hij daarnaast heel blij is voor de Fransman met Algerijnse roots. Bearman, in een sessie met meerdere media: “Ik race al tegen Isack Hadjar sinds de Formule 3 en hij heeft ongelooflijk veel talent en snelheid laten zien. Het is mooi om te zien dat de nieuwe generatie wordt erkend. Nu hebben we zowel Kimi Antonelli als Hadjar bij topteams, dat is geweldig. Ik wacht nu gewoon op mijn kans, maar die zal er op een dag komen.”

