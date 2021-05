Marc Duez, F1-commentaar bij het Franstalige RTBF in België, is na de GP van Monaco geschorst. Duez had tijdens de uitzending vrouwonvriendelijke uitspraken gedaan over tennisster Serena Williams, die in Monaco de geblokte vlag mocht zwaaien.

Serana Williams was in Monaco als eregast van Aston Martin. Aan het einde van de race mocht de 23-voudig Grand Slam-winnares de finishvlag zwaaien. Marc Duez, co-commentator op het Franstalige openbare oproep RTBF in België, kondigde dat met een vrouwonvriendelijke opmerking aan: “Serena Williams gaat met iets ander schudden dan wat ze gewend is.”

Vervolgens noemde Duez een vriendin van Williams ‘lelijk’ en tot slot volgde een nog uitspraak die niet getolereerd werd door zijn werkgever. “We kunnen duidelijk zien dat ze geen cheerleader is”, zei de Franstalige F1-commentator terwijl Williams met de geblokte vlag zwaaide.

De RTBF startte meteen een onderzoek naar de uitspraken van Duez. Dat onderzoek leidde tot een tijdelijke schorsing, zo meldt Het Laatste Nieuws. Duez, drievoudig Belgisch kampioen rally, bood ondertussen wel zijn verontschuldigen aan. “Ik wil sorry zeggen tegen de mensen die mogelijk gekwetst zijn door mijn uitspraken. Ik wilde absoluut niet shockeren”, aldus de Waalse F1-commentator.

