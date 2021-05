Mercedes-teambaas Toto Wolff wil de mislukte pitstop van Bottas in Monaco in de toekomst voorkomen door zelfs het ontwerp van de wielmoer te herzien.

Valtteri Bottas lag op koers voor de tweede plaats, toen een catastrofale pitstop de race van de Fin beëindigde. Het rechter voorwiel wilde niet los komen. De wielmoer zat zelfs zo klem dat de W12 van Bottas naar de fabriek in Breckly moet worden gevlogen, om hem los te krijgen.

Het uitvallen van Bottas en de magere zevende plek van Lewis Hamilton betekenen een mager resultaat voor Mercedes in Monaco. Zo erg zelfs, dat het team voor het eerst sinds 2018 geen leider is in het kampioenschap. Na de overwinning van Max verstappen leidt Red Bull met één punt. Reden genoeg dus voor Wolff om er alles aan te doen om eenzelfde fout te voorkomen.

“Er zijn veel factoren die meespelen in zo een catastrofale fout”, zegt Wolff. “We moeten het ontwerp en het materiaal herzien.” Eerder werd al gezegd dat er ook spraken was van menselijk falen. Bottas stond niet helemaal goed, waardoor de monteur de wheel gun vanuit een moeilijke hoek moest hanteren. “Het is nooit één iemands schud. Het is veelzijdig.”

Na de fout liepen de gemoederen in de garage hoog op. “Wanneer je je realiseert dat alles is mislukt, treedt woede op. Dat is een volkomen normaal verschijnsel”, aldus Wolff. “Je moet je emoties de baas blijven en er het beste van maken. En als je er niets van kan maken, moet je bedenken hoe je deze fouten in de toekomst kan voorkomen.”