Valtteri Bottas zag zijn kansen in Monaco als sneeuw voor de zon verdwijnen toen zijn rechtervoorwiel niet los wilde komen tijdens zijn pitstop.

Bottas kwam binnen om zijn zachte set te vervangen voor een setje van de harde band. Zijn rechtervoorwiel kwam echter niet los. Het probleem was zo hardnekkig dat de Fin zijn race op moest geven. “Ik weet niet wat er is gebeurd”, zegt Bottas over het incident.

Lees ook: Leclerc: ‘Moeilijk om positief te blijven’

“Ik weet niet of het een menselijke fout was, of een technisch probleem”, laat Bottas weten in een interview. Mercedes heeft aangegeven dat er een probleem was met de wielmoer die niet los wilde komen. Hoe het probleem is veroorzaakt, is niet bekend.

(Photo by Sam Bagnall / LAT Images)

“Het was een grote fout. Het had niet mogen gebeuren”, aldus Bottas. “We hadden hier voor de winst moeten vechten.” Ondanks dat hij tweede lag op het moment dat hij zijn fatale pitstop maakte, weet Bottas wel dat winnen lastig was geweest. “Max en Red Bull waren hier heel snel. Zij konden ook langer door op de zachte band”, zegt Bottas. “Maar we zullen het nooit weten.”