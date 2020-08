Berger: ‘Niemand bij Ferrari wil kastanjes voor Vettel nog uit vuur halen’

Gerhard Berger hoeft er niet lang over na te denken wanneer hij in de schoenen zou staan van Sebastian Vettel. In 2021 overstappen naar Aston Martin? Berger raadt het zijn Duitse vriend af. “Als viervoudig wereldkampioen die nooit een ongeluk heeft gehad, een fijne familie heeft en goed geld heeft verdiend zou ik zeggen: oké, tot ziens allemaal.”

Sebastian Vettel heeft er de afgelopen maanden geen geheim van gemaakt: hij wil graag nog een paar jaar in de Formule 1 blijven. Aan het eind van dit seizoen moet de Duitser vertrekken bij Ferrari. Carlos Sainz neemt zijn plek over. Red Bull is Vettels persoonlijke droombestemming, de kans dat het Aston Martin (volgend jaar de nieuwe naam van Racing Point) wordt lijkt aannemelijker. “Red Bull gaat het niet worden, Mercedes ook niet”, gelooft Berger, oud-coureur van Ferrari en bij Toro Rosso ooit Vettels teambaas.

De Oostenrijker vraagt zich af welk team naast Mercedes en Red Bull op korte termijn nog meer kans maakt om races te winnen. “Misschien op dit moment Racing Point. Maar is dat echt zo goed dat je daar al je kaarten op moet zetten? Ik betwijfel of Racing Point volgend jaar serieus met Mercedes en Red Bull kan concurreren”, zo zegt Berger in een interview met de Duitse tv-zender Sky. Het is, beseft Berger, daarnaast ook nog de vraag of eigenaar Lawrence Stroll zijn zoon Lance of Sergio Pérez wil laten vallen ten faveure van Vettel.

“Het belangrijkste is: hoe kijkt Seb naar de toekomst? Wil hij het nog een keer proberen, wil hij nog een keer aanvallen?”, zo vraagt berger zich af. “Uit eigen ervaring kan ik hem aanraden: doe het alleen als je over een auto beschikt waarmee je kampioen kunt worden of in ieder geval voor overwinningen kunt meedoen. En die mogelijkheid zie ik momenteel niet.”

Volgens Berger is het voor Vettel doorbijten de komende maanden, tot het huwelijk met Ferrari voorgoed wordt ontbonden. Eenvoudig zal dat niet worden, gelooft hij. “Niemand bij Ferrari is nog gemotiveerd om de kastanjes voor Seb uit het vuur te halen”, beweert Berger. “Men weet dat hij vertrekt, men weet dat het huiswerk voor dit jaar niet goed gemaakt is. Er zijn alleen maar verliezers. Maar als ik Seb was, zou ik met de borst vooruit blijven lopen. Hij is een viervoudig wereldkampioen: dat moet Charles Leclerc of een andere collega eerst nog maar eens zien te bereiken.”

De 60-jarige Oostenrijker verwacht dat er voorlopig over en weer met scherp geschoten zal blijven worden. “Seb zal tegenover journalisten en fans transparant blijven wat betreft alle problemen met de auto”, stelt Berger. “Dat wil Ferrari natuurlijk niet horen, daar houden ze niet van transparantie. Daarom zal er het moddergooien tot het einde van dit seizoen blijven doorgaan.”