Leclerc ‘blij’ met seizoen tot nu toe

Ondanks dat de resultaten voor Ferrari’s begrippen tegenvallen, is Charles Leclerc tot nu toe tevreden over zijn seizoen.

Ferrari kent de slechtste seizoenstart sinds 2014, toen Ferrari 78 punten pakte uit de eerste zes races. Nu heeft de Italiaanse renstal 61 punten uit de eerste zes races. Charles Leclerc heeft het overgrote gedeelte daarvan verzameld met 45 punten. De Monegask stond ook al twee keer op het podium (Oostenrijk en Engeland, red.) dit seizoen.

Hij is daarom ook tevreden over zijn seizoenstart. “Ik denk niet dat ik beter ben gaan rijden tijdens de kwalificatie ten opzichte van vorig jaar, maar in de races gaat het een stuk beter. Daarom ben ik blij met het seizoen wat ik tot nu toe ken”, zegt Charles Leclerc in gesprek met Sky.

Leclerc weet ook waar hij zich heeft verbeterd. “Hoofdzakelijk bandenmanagement. Daar ben ik sterker beter in geworden ten opzichte van vorig seizoen. Aan het eind van vorig jaar was ik heel eerlijk en zei ik dat bandenmanagement mijn zwakste punt was. Ik heb tijdens de wintertesten veel tijd gestoken om dat te verbeteren. Ik heb echt stappen gezet daarin”, aldus de Monegask.

