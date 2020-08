Ferrari tipt FIA over Power Units andere teams

Ferrari heeft naar verluidt de FIA getipt om de motoren van de andere fabrikanten te onderzoeken. Dat meldt The Judge13.

Aan het einde van de wintertesten kwam opeens het nieuws naar buiten dat Ferrari en de FIA een overeenkomst hadden bereikt over de 2019 Ferrari-motor, die zwaar onder vuur lag bij de concurrentie. De inhoud van de overeenkomst werd niet openbaar gemaakt. Wel stond in het persbericht dat de FIA en Ferrari samen zouden gaan werken om de motoren beter te kunnen controleren in de toekomst.

Voor de Grand Prix van Spanje kwam het nieuws dat de FIA de party mode tijdens de kwalificatie wil verbieden. Ferrari heeft volgens het medium de FIA informatie gegeven over hoe de verschillende motorstanden werken en hoe je meer uit je ERS kan halen tijdens de kwalificatie, zonder dat de sensoren het doorhebben.

Het verbod op de kwalificatiemodus gaat volgens The Judge13 de Mercedes-motoren het hardste raken en de strengere controles op het ERS-systeem gaat Honda het hardste raken.

