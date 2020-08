Wolff: Mercedes kan juist sneller worden van partymodeverbod

Toto Wolff denkt dat Mercedes in de race sneller kan worden door het verbod op de party mode. Hij denkt dat de prestaties in de race van de motor daardoor beter kunnen worden.

De FIA is van plan om de kwalificatiemodus te verbieden vanaf de Italiaanse Grand Prix. Mercedes heeft naar verluidt de beste party mode en lijkt dus het grootste slachtoffer te worden van het verbod. Lewis Hamilton zei voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix dat dit een poging is om Mercedes af te remmen. Zijn teambaas Toto Wolff ziet dat anders.

“Het is altijd het geval geweest in de Formule 1 dat de koplopers teruggefloten worden, maar het is goed voor de sport”, zegt Toto Wolff in gesprek met Motorsport. Mercedes afremmen is volgens Wolff niet het hoofddoel van de FIA. “Ik denk dat de FIA een beter overzicht wil hebben wat er gebeurt met de motoren”, aldus Wolff.

“Het is een complexe methode tussen de verbrandingsmotor en het ERS-systeem en als je maar één modus hebt, wordt het voor de FIA makkelijker om alles te controleren”, zegt de Mercedes-teambaas.

Toto denkt dat het verbod juist goed is voor zijn team . “Tot nu toe hadden we steeds een redelijk groot gat naar de achtervolgers op zaterdag. We worstelden in een paar races met het vermogen en met deze het verbod op de kwalificatiemodus kan het ons juist helpen”, aldus Toto.

“Als je de modus niet gebruikt in de kwalificatie en de race, dan loopt je krachtbron minder schade op. Als wij vijf rondes lang geen party mode gebruiken in de race, kunnen we 25 rondes lang meer vermogen gebruiken. Je moet jezelf afvragen of het überhaupt ons gaat hinderen in de kwalificatie en als wij er last van hebben, dan heeft de concurrentie er ook last van. We zitten altijd erg op het randje met onze power unit en als we dus niet meer de kwalificatiemodus kunnen gebruiken, dan zullen we sterker zijn in de race”, sluit Wolff af.

