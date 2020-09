Binotto na rampzalige thuisrace: ‘Pijnlijkste conclusie van een moeilijk weekend’

Het zijn zware tijden voor Ferrari en de Tifosi. Na een moeilijk weekend in België werd er niet op beterschap gerekend voor de Grand Prix van Italië. Punten zouden al een hele opgave worden, maar dat beide Ferrari’s niet de finish zouden halen, is misschien wel het ergste voor de Italiaanse renstal. “Dit was de pijnlijkste conclusie van een moeilijk weekend”, zegt Binotto.

Ferrari kwalificeerde zich gisteren voor de eerste keer sinds 1984 niet in de top tien van de Italiaanse Grand Prix en vielen in de race voor de eerste keer sinds 1995 uit met beide auto’s. Een nachtmerrie voor teambaas Mattia Binotto.

“We wisten dat Monza lastig zou worden voor ons, maar om niet te finishen is wel heel erg. We moeten vooruitkijken. Het is voor ons heel belangrijk om hier sterk te zijn. Het is onze thuisrace. Het is slecht hoe we het weekend hebben afgesloten. Dit is echt de pijnlijkste conclusie van een moeilijk weekend”, zegt Mattia Binotto na afloop van de race in gesprek met F1.

Ferrari staat nu zesde in het constructeurskampioenschap op ruim 30 punten van Racing Point en McLaren. Binotto vindt het lastig om te zeggen of Ferrari het ook de rest van het jaar moeilijk gaat krijgen. “We gaan nu naar andere type circuits. We gaan eerst naar Mugello, wat een belangrijke race gaat zijn voor ons. Het is cruciaal om ons goed voor te bereiden voor aankomend weekend”, aldus de teambaas van Ferrari.

