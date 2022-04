Ferrari-teambaas Mattia Binotto ontkent geruchten dat Ferrari de motor opgeschroefd heeft nu de betrouwbaarheid in orde blijkt te zijn. Binotto benadrukt dat Ferrari al het hele seizoen op vol vermogen rijdt en dat zij zochten naar maximale prestaties zonder dat het ten koste van de betrouwbaarheid zou gaan.

In Italië gingen er verhalen dat Ferrari de eerste paar races afwachtte om te zien of de betrouwbaarheid in orde is, en nu dat ook zo blijkt te zijn zou het team de motor nog meer opschroeven. Dat verhaal verwijst Binotto snel naar het rijk der fabelen. “Dat is niet correct”, stelt Binotto. “We hebben de motor volledig opnieuw gebouwd, met name op het gebied van de verbrandingsmotor. We hebben ook nieuwe brandstof gekregen. Vorig seizoen hebben we zaken aan het hybridesysteem geïntroduceerd die we als concept voor dit seizoen hebben gehouden.”

Lees ook: Leclerc: ‘Frustrerend dat we in Q3 verkeerde keuze gemaakt hebben’

“We hebben in de winter gefocust op de best mogelijke performance en gewerkt aan de betrouwbaarheid. Wat we nu hebben is ons pakket en nu is dat bevroren voor de rest van het seizoen en de komende jaren. Maar er is niets wat betreft mappings. We gingen altijd voor de maximale performance en probeerden daarbij een goede betrouwbaarheid te krijgen.”

Waar de concurrentie al enkele updates heeft meegenomen blijft Ferrari voor nu voortbouwen op het huidige pakket. Binotto verwacht dat de meeste teams pas in Barcelona met een echt groot updatepakket zullen komen, aangezien ze daar veel data hebben kunnen verzamelen bij de wintertest. “We zitten pas in race vier, volgens mij worden er dan nog niet echt grote updates meegenomen”, zegt Binotto, gevraagd waarom Ferrari nog geen updates heeft meegenomen.

“Ik denk niet dat het veel verandert ten opzichte van voorgaande seizoenen. We kunnen door het budgetplafond niet elke race updates meenemen. Er is veel vrijheid om een concept te kiezen, maar als je die eenmaal gekozen hebt ben je beperkt in wat je kunt veranderen. We moeten ervoor zorgen dat als we een update meenemen, dat het de juiste is”, aldus Binotto.

Lees ook: Sainz verrast door crash in Q2: ‘Ik was niet eens aan het pushen’

Binotto is uiteraard een blij man nu zijn Ferrari aan de leiding gaat bij de coureurs en constructeurs, maar hij blijft toch op zijn hoede voor de stappen die andere teams kunnen zetten. “Het voelt goed, maar we weten ook dat we een lange weg te gaan hebben. Het is nog te vroeg om te oordelen over de sterkte van de auto. Voor nu zijn we blij dat we aan de leiding gaan, het is een goed begin maar de balans kan snel veranderen”, aldus Binotto.

Foto: Motorsport Images