Charles Leclerc heeft in een chaotische kwalificatie op Imola de tweede startplaats gepakt voor de sprintrace op zaterdag. De Monegask baalde van zijn keuze in Q3, waardoor hij maar één ronde neerzette voordat de sessie werd stilgelegd doordat Valtteri Bottas was stilgevallen.

“Het was erg lastig, vooral op de slicks”, begint Leclerc na de kwalificatie. In Q1 werd er uiteindelijk gereden op de slicks toen de baan begon op te drogen. Toch waren er nog veel natte plekken volgens de Ferrari-coureur. “Het draaide erom om alles samen te laten vallen, het is daarom frustrerend dat ik in Q3 de verkeerde keuze gemaakt heb.”

Teamgenoot Carlos Sainz strandde in Q2 toen hij crashte en zijn Ferrari in de muur parkeerde. De tweede plek is daarom voor de leider in het kampioenschap geen ramp, zo geeft hij aan. “We zullen er alles aan doen zaterdag en zondag tijdens de (sprint)races.”