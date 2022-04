De crash in Q2 op Imola, waardoor hij slechts als tiende aan de sprintrace zal beginnen, kwam als een verrassing voor Carlos Sainz. Hij benadrukt dat hij niet aan het pushen was in de ronde waarin hij crashte: “Ik kreeg om een of andere reden geen waarschuwing dat ik de achterkant zou verliezen.”

Sainz, wiens contract op donderdag tot en met 2024 verlengd werd, kon in de eerste vrije training op het natte Imola teamgenoot Charles Leclerc niet bijbenen, maar de eerste startrij voor de sprintrace van zaterdag zat er wel in. Daar kwam in Q2 echter al een eind aan: Sainz spinde in de laatste bocht en parkeerde zijn Ferrari in de bandenstapel, waardoor hij vanaf de tiende plaats moet beginnen.

“Het is lastig om uit te leggen”, vertelt Sainz over het moment bij Sky Sports. “Ik maakte eerlijk gezegd een fout die ik niet helemaal had verwacht. Ik pushte niet eens zo hard in die ronde, ik moest me aanpassen aan de regen.” En, zo herhaalt hij nog maar eens: “Ik zat die ronde totaal niet op de limiet.”

“Ik kreeg om een of andere reden geen waarschuwing dat ik de achterkant zou verliezen en het gebeurde gewoon”, legt Sainz uit. “Het waren tricky omstandigheden, niet ideaal.” Wat dan de oorzaak zou kunnen zijn van de spin die einde kwalificatie betekende, weet hij niet helemaal. “Misschien begon het ineens te regenen of waren de banden oververhit”, aldus de Spanjaard, die niet het gevoel heeft dat hij het foutje forceerde.