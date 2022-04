Charles Leclerc ziet het als goed nieuws dat Carlos Sainz nog tot en met 2024 zijn teamgenoot bij Ferrari blijft. De samenwerking met de Spanjaard bevalt de Monegask zeer goed.

Leclerc en Sainz zijn sinds 2021 teamgenoten bij Ferrari. Vorig jaar werd Leclerc, die al sinds 2019 voor het team rijdt, op punten verslagen door nieuwkomer Sainz. Na drie races in 2022 gaat Leclerc echter met twee zeges aan kop in het WK, terwijl Sainz op al behoorlijke achterstand derde staat.

Sainz was van de winter hoe dan ook al in gesprek over een nieuwe deal, en donderdag volgde er dus witte rook vanuit Maranello: de Madrileen blijft nog tot en met 2024 bij het Italiaanse team. Dat doet Leclerc genoegen, vertelt hij. “Ik ben blij dat hij bij ons blijft”, zegt Leclerc over Sainz.

Lees ook: Sainz verlengt contract bij Ferrari tot en met 2024

“We hebben namelijk dezelfde doelen en vragen hetzelfde van het team. Ik werk goed met hem samen”, meent de Monegask. En bovendien: “Carlos is een geweldige kerel en uiteraard ook een hele goede coureur.”

Lees ook: Sainz moest lachen om gerucht over contractonderhandelingen