‘We will be unstoppable!’ buldert Fords CEO Jim Farley op het grote podium tijdens de lancering van Red Bull Racing en de Racing Bull voor komend F1-seizoen, eerder deze maand. Maar is dat wel zo? In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine staat een sfeerreportage vanuit een ijzig koud Detroit die een blik achter de schermen gunt bij de gelikte teampresentatie van Red Bull Racing en Ford, die tevens de ongemakkelijke spagaat van beiden merken blootlegt.

In editie 02/26 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreide reportage over de teampresentatie van Red Bull Racing en Ford. Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

Met ruim tweeduizend genodigden in een prachtig uitgelichte neoklassieke hal wordt de ‘Season Launch’ door Ford afgetrapt. Een gelikte show waarbij duidelijk moet worden hoe belangrijk NASCAR, Dakar en vooral de terugkeer in de strijd om de overall-zege in de 24 uur van Le Mans is voor Ford. Het onderwerp Formule 1 wordt gemeden. Dat is voor later in de ruim twee uur durende show.

Max Verstappen is duidelijk tevreden met de verse kleuren van de nieuwe Red Bull. Een andere kleur blauw, een high-gloss finish en meer zwarte accenten zorgen voor een agressief ogende auto.

‘Ik ben blij’, zegt Verstappen

“Ik roep al een tijdje om deze verandering. Ik ben blij”, klinkt het van de viervoudig wereldkampioen die op het hoofdpodium ook de nieuwe teamkleding showt. “Wil iemand mijn achterste zien?”, roept hij speels.

Een paar duizend fans schreeuwden luidkeels hun goedkeuring. Goud voor de marketingafdeling. Een mededeling dat de nieuwe motor de type aanduiding DM01 krijgt ter ere van Red Bulls in 2022 overleden mede-oprichter Dietrich Mateschitz wordt daarentegen amper opgepikt door de feestende genodigden.

In een lange, te lange, show melden de hoofdrolspelers zich vervolgens op het immense podium, waarbij duidelijk wordt dat het Amerikaanse publiek vooral voor Ford en Max Verstappen is gekomen. Aan het einde van de avond krijgen Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en rookie Arvid Lindblad een bescheiden applaus. Hetzelfde geldt voor de nieuwe kleurstelling van het team, die overigens hetzelfde is als die van vorig jaar.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Lees het volledige sfeerverhaal achter de schermen bij de teampresentatie van Red Bull in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.