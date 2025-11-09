Wat een droomweekend had moeten worden voor Gabriel Bortoleto, veranderde al snel in een nachtmerrie. Na contact met Lance Stroll in bocht 11, Bico do Pato, moest de Braziliaan zijn Sauber al vroeg aan de kant zetten.

Na de zware klapper in de sprintrace op zaterdag – waarbij Bortoleto in de laatste ronde hard in de bandenstapel belandde – was er bij het thuispubliek juist hoop op revanche. Die hoop werd echter snel de grond in geboord. In ronde 1 ging het mis: Stroll duwde Bortoleto het gras op. De jonge Braziliaan verloor controle, spinde en moest zijn beschadigde bolide uiteindelijk verlaten.

Bekijk hier het beeld van de crash:

