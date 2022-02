Sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn is tot nu toe tevreden over de looks van de nieuwe bolides. Hij is met name blij dat de auto’s nu wat lager liggen en de high-rake, zoals we van Red Bull kenden, verdwijnt: “Dat zag er een beetje gek uit.”

Enkel Alpine en Alfa Romeo moeten hun nieuwe bolide voor 2022 presenteren. Bij de overige acht teams waren, ondanks zorgen dat de auto’s te veel op elkaar zouden lijken, toch wat grote verschillen te vinden. Maar bovenal zijn de auto’s goed ontvangen door de fans, die de looks van de nieuwe bolides wel kunnen waarderen. Ook Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, is tevreden met het eindresultaat van de nieuwe regels.

“Ze zien er geweldig uit, ik denk dat de fans zich ermee bezig zullen houden”, zegt Brawn tegen Motorsport.com. “Het feit dat deze auto’s in een lagere positie gaan racen… Ik bedoel, de high-rake auto’s zagen er een beetje gek uit, leunend op hun neus terwijl ze hun kunt in de lucht waggelden. Ze zagen er nooit uit zoals een raceauto eruit zou moeten zien. Deze zullen er een stuk beter uitzien op de baan”, verzekert Brawn.

Dat de bolides toch wat verschillen vertonen, met name rond de sidepods, stemt Brawn positief. “Het is geweldig om deze variatie te zien. Toen de regels naar buiten kwamen, kwamen er klachten dat ze er allemaal hetzelfde uit zouden zien. Wij geloofden daar niet in en dat is nu ook bewezen. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet deze auto’s in het echt zien om een betere indruk te krijgen. Ik ga naar Barcelona voor de eerste test, daar en in Bahrein zullen we een veel beter idee krijgen van hoe deze auto’s eruit zullen zien. Maar de variatie is geruststellend”, besluit Brawn.