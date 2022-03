Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, heeft bij de teams tot nu toe nog geen onderdelen gezien die de nieuwe technische regels overtreden. Hij is echter wel onder de indruk van één team: Ferrari.

De nieuwe regels van de Formule 1 moeten het veld dichter bij elkaar brengen, maar dat biedt de teams natuurlijk ook weer een kans om mazen in de wet te vinden. Brawn heeft tot nu toe niets gezien dat de regels overtreedt en verwacht ook niet dat een team zomaar een voordeel zal pakken.

Lees ook: Ferrari met vrijwel onveranderde F1-75 naar testdagen Bahrein

“Wij hebben ons uiterste best gedaan om mazen in de regelgeving te vinden en te dichten”, zegt Brawn tegen F1TV. “We hebben altijd geweten dat misschien iemand de steen der wijzen zou vinden. Maar één team zou zo lang mogelijk wachten, zodat de anderen geen tijd hebben om te reageren. Maar ik verwacht niet dat we zo’n scenario krijgen omdat we een vrij robuuste regelgeving hebben ontworpen.”

Bij de FIA zijn er na de presentaties van de bolides nog geen alarmbellen gaan rinkelen en Brawn heeft ook na de testdagen in Barcelona niks gevonden wat de regels direct overtreedt. Wel benadrukt hij dat ze snel kunnen ingrijpen als een team de regels op een verkeerde manier interpreteert. “Ik heb in Spanje niets gezien dat de fundamentele karakteristieken van de auto’s zou beïnvloeden. Maar ons personeel rust niet. Als we de indruk krijgen dat de ontwikkeling van een bepaalde auto een richting uitgaat waar we ons niet zo goed bij voelen, dan hebben we zeker de mogelijkheid om een beetje tegengas te geven.”

Lees ook: Sainz: ‘Weten nog niet waar Ferrari staat’

In Barcelona viel Brawn wel één team op: Ferrari. “Ik denk dat Ferrari een erg extreme kant is opgegaan met deze idiosyncratisch gevormde sidepods. Ik zie ook een aantal zeer slimme oplossingen aan de zijkant van de bodem. Over het algemeen blinken de technici van alle teams uit met vindingrijke benaderingen”, aldus de Brit.