Waar Mercedes en Red Bull naar verluidt met flinke upgrades naar de testdagen in Bahrein zullen trekken, zal Ferrari met een vrijwel onveranderde F1-75 aan die testdagen verschijnen. Het Italiaanse team wil zich voor nu focussen op het optimaliseren van het huidige pakket.

De shakedown in Barcelona gaf de teams alvast de kans om te controleren of de nieuwe bolides naar behoren werken. De verzamelde data wordt nu uiteraard goed bestudeerd en de teams werken hard om de auto nog net iets beter te maken voor de start van het seizoen in Bahrein. Maar eerst zullen daar volgende nog drie testdagen plaatsvinden, een kans voor de teams om de motor wat op te schroeven en meer naar de performance te kijken in plaats van de betrouwbaarheid.

Waar Mercedes en Red Bull naar verluidt flinke upgradepakketten met zich mee zullen nemen naar Bahrein, zal Ferrari zo goed als onveranderd aan de testdagen verschijnen. “Het zal niet heel anders zijn dan wat we nu hebben”, legt teambaas Mattia Binotto uit. “De eerste stap voor ons is om te optimaliseren wat we hebben. We zitten nog zeker niet in de buurt van de beste performance. Niet alleen omdat we met veel brandstof en niet de beste motormodus reden, maar ook omdat we gewoon veel meer uit de auto zelf kunnen halen.”

“We richten ons meer op dat, niet alleen voor wat betreft de afstelling maar ook de rijstijl en de coureurs zelf”, vervolgt Binotto. “We wachten het af en zullen wel zien wat de rest met zich meebrengt. Natuurlijk maken we ons als Ferrari altijd zorgen om upgrades van onze concurrenten. Ik ben ervan overtuigd dat zij tegen die tijd zeer, zeer sterk zullen zijn”, aldus de Italiaan.