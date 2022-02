Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, verwacht niet dat de nieuwe regels ervoor zullen zorgen dat de rangorde drastisch zal veranderen. Waar hij wel van overtuigd is, is dat de nieuwe regels hun werk zullen doen: “Het zal leiden tot veel betere races.”

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de coureurs het een stuk makkelijker krijgen om andere auto’s te volgen. Het verlies in downforce zodra ze op de staart zitten moet dit jaar afnemen waardoor de coureurs ook beter in staat moeten zijn om in te halen. Nieuwe regels betekenen echter ook kansen om mazen in de wet te vinden waardoor een team een voordeel kan pakken. Toch denkt Ross Brawn, de sportief directeur, dat er niet veel zal veranderen aan het beeld van de afgelopen jaren.

“Ik denk eerlijk gezegd niet dat de nieuwe regels de rangorde drastisch zullen veranderen”, zegt Brawn tegen de BBC. “Ik denk wel dat ze het veld dichter bij elkaar zullen brengen en dat een aantal teams die tot het middenveld behoorden vooraan zullen meedoen. We zullen een grotere groep van competitieve teams hebben.”

“Vorig jaar verwachtten we dat Mercedes of Red Bull zou winnen, tenzij er wat geks zou gebeuren”, voegt Brawn toe. Een situatie zoals 2009 zal er niet zo snel komen, denkt de man achter Brawn GP, dat in dat jaar zo dominant was terwijl vaste voorhoedeteams als Ferrari en McLaren wegzakten. “In 2008 had je een groot duel tussen twee teams en die zakten weg in 2009, maar ik denk niet dat het nu zo heftig zal zijn. Dat voorspel ik niet”, aldus de Brit.

Wat Brawn dan wél voorspelt, is dat de regels hun werk zullen doen en dat de races spannender worden. “De auto’s zullen aan het begin qua performance veel dichter bij elkaar zitten. Deze regels zullen tot veel betere races leiden. We zullen misschien zien dat we geen schot in de roos hebben als het gaat om het volgen [van andere auto’s], maar we zullen nog steeds zo enorm veel verder zijn dan waar we waren, want de oude auto’s waren verschrikkelijk [voor het racen]”, aldus Brawn.