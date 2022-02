De wintertest in Barcelona later deze week wordt, na de tegenwoordig traditionele shakedowns, de eerste échte vuurdoop voor de nieuwe 2022-auto’s. FORMULE 1 Magazine’s techniekexpert Rob van den Heijkant legt uit waarom het evalueren van de aerodynamica bij elk team met stip op één staat en de auto’s vol zullen hangen met meetapparatuur en sensoren.

“Zoals bekend mag zijn, is het testen zeer beperkt in de Formule 1”, vertelt Van den Heijkant, die zelf tien jaar in de Formule 1 werkte voor onder meer Spyker, Toyota en Force India. Voorafgaand het seizoen zijn de testmogelijkheden zeer gelimiteerd voor de teams. Naast de zes wintertestdagen – drie in Barcelona en drie in Bahrein – mogen er hoogstens nog twee shakedowns van maximaal honderd kilometer per stuk worden afgewerkt. “Je kan dus echt niet veel doen.”

“Tijdens de Barcelona-test zal het daarom, denk ik, puur aero-testen worden”, verwijst Van den Heijkant naar zijn expertise, de aerodynamica. “Het hele aerodynamische concept is nieuw, door de regelrevolutie voor dit jaar. Niemand heeft echter al echt meters met deze auto’s gemaakt, met uitzondering van de teams die een filmdagje hebben gedaan. Ze hebben alleen CFD-werk gedaan (computersimulaties, red.) en een model in de windtunnel gehad.”

“De correlatie tussen de windtunnel, CFD en de echte wereld, is daarbij de afgelopen jaren een heel belangrijk punt geweest”, zegt Van den Heijkant. Hiermee bedoelt hij dat je hetgeen je in de windtunnel en je computersimulaties hebt gezien, ook terugziet op het circuit. De data moet overeenkomen en met elkaar te vergelijken zijn. “Je kan namelijk een superauto in de windtunnel hebben, die echter tegenvalt op de baan. Dat geldt ook voor CFD. In 2010 maakte Virgin een auto alleen met CFD, zonder windtunneltests. Daar kwamen ze snel op terug, omdat wat ze op de baan zagen en in CFD niet met elkaar in overeenstemming was.”

Hekwerk

De shakedowns die de meeste teams de afgelopen weken al wel hebben verricht, zijn echter vooral een soort system checks, installatierondjes om te kijken of alles werkt. De aero dan al serieus doorlichten, is lastiger. “Qua aerodynamica weet niemand dus wat deze auto’s écht doen. Daarom denk ik dat ze in Barcelona volgehangen zullen zijn met sensoren en ‘hekwerk’ – die aero racks of rakes, zoals ze ook wel worden genoemd, die heel precies vastleggen hoe de aerodynamica functioneert.”

Pierre Gasly met flink wat ‘hekwerk’ onderweg. Foto: Motorsport Images.

Een eerste wintertest, en vooral een eerste wintertestdag, is natuurlijk altijd spannend. En ook gelijk belangrijk. Het is immers beperkte tijd die je dus niet meer terugkrijgt. “In het verleden zagen we vaak dat Mercedes het vanaf het begin gelijk goed op orde had. Dat ze de garage uitrolden en maar bleven gaan. Al viel dat vorig jaar tegen”, verwijst Van den Heijkant naar Mercedes’ toen lastige eerste test.

Red Bull, het team waar de meeste Nederlandse ogen ongetwijfeld op gericht zullen zijn, had vorig jaar juist het type eerste wintertest dat je de jaren ervoor van Mercedes gewend was. “In 2021 kwamen zij geweldig uit de startblokken. Dat was echter wel een beetje de uitzondering. In voorgaande jaren gingen ze vaak een beetje de mist in, ook omdat hun auto niet goed was afgestemd met de windtunnel en CFD. Hopelijk hebben ze alles nu dus net als vorig jaar op orde.”

Andere koek

Ondanks al het werk met computermodellen, in de windtunnel en de simulator, blijft het echte werk toch andere koek. “De simulator is leuk, maar hoe geavanceerd -ie is, verschilt per team. Dat geldt ook voor windtunnels: de ene is beter dan de andere. Mercedes heeft een goede en Red Bull zal dat ook hebben. Dat helpt absoluut, maar je weet alsnog niet of het 1-op-1 overeenkomt. Misschien dat bepaalde teams wel echt door de mand vallen.”

“Als dat gebeurt, moet je de eerste raceweekends als een soort testsessies gaan zien, waarin je nog veel ‘correlatiewerk’ doet.” Als je dan nog ziet dat bepaalde teams hun coureurs opvallend vaak met aero racks op pad sturen, is dat wel een teken. “Je moet dan echt hopen dat je het binnen een paar races op de rit krijgt. Omdat de aerodynamica zo belangrijk is met deze nieuwe auto’s, dit nieuwe concept onder de nieuwe regels, verwacht ik tijdens de eerste test dus vooral veel aero-tests te zien.”

Max Verstappen met een aero rake (of rack). Foto: Motorsport Images.