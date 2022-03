Ross Brawn, de algemeen directeur van de Formule 1, is voorzichtig tevreden over de nieuwe generatie bolides. Hij zag in Bahrein in ieder geval ‘niks negatiefs’ en ziet dat de Formule 1 een stap vooruit heeft gezet ten opzichte van de ‘verschrikkelijke’ oude generatie bolides.

“Het is slechts één steekproef, dus laten we niet op de zaken vooruit lopen”, zegt Brawn na de Grand Prix van Bahrein. De race leverde enkele mooie gevechten op, waaronder vooraan tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. “Maar we hebben niks negatiefs gezien, dat is geweldig. Wanneer de coureurs de debrief hebben gehad en de FIA naar alle data heeft gekeken, kunnen we kijken hoe we vooruit kunnen gaan.”

“Maar de oude auto’s waren verschrikkelijk, dus we hebben al een eerste stap gezet”, vervolgt de Brit. “We hebben laten zien dat de racebaarheid van de auto een belangrijke overweging moet zijn voor de toekomst.” Brawn weet ook dat het dan niet neerkomt op slechts één oplossing. “We moeten doorgaan met dit proces en we moeten blijven werken en proberen te begrijpen hoe we geweldige raceauto’s kunnen maken en we moeten de ontwikkeling die kant op laten gaan.”

Dat vooraan dan toch weer de wat bekendere teams stonden, Ferrari, Red Bull en Mercedes, maakt Brawn niet ongerust dat de regels niet helemaal werken. “We hebben nieuwe regels en het lijkt erop dat er twee of drie teams zijn die het niet voor elkaar hebben. Maar zo slecht was het niet. Als we vooraan twee of drie teams kunnen hebben die hard racen, met een sterk middenveld, dan zouden we tevreden moeten zijn. Het is belangrijk dat zij ook kunnen racen.”

En, zo herinnert Brawn eraan, de teams moeten ook nog binnen het budgetplafond werken. “Niemand kan nu even 100 miljoen dollar in het programma stoppen om te proberen hun problemen op te lossen. Dat zorgt voor een wat vlakker ontwikkelingstempo, niemand zal een gat trekken. We kunnen vooruitkijken op een geweldig jaar.”