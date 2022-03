Race 1 van 23 zit er op, de Grand Prix van Bahrein leverde genoeg stof op tot napraten. Charles Leclerc kampioenskandidaat nummer 1? Is Verstappen al meteen veroordeeld tot een inhaalrace? En wat vinden we van het uiterlijk van de 2022-auto’s? Mike Mulder, Daan de Geus, columnist Koen Vergeer en Sjaak Willems bespreken het in een kersverse aflevering van Paddockpraat.

